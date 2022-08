Avec la persistance des fortes chaleurs et des feux de forêts, Sonelgaz n’exclut pas un nouveau record, d’où son appel à une consommation rationnelle afin d’éviter tout délestage.

PAR INES DALI

Un nouveau pic de consommation de l’énergie électrique a été enregistré dimanche, le deuxième en quinze jours après celui du 31 juillet dernier, en raison des températures élevées que connaît le pays, notamment depuis le début de cette semaine. Le mercure est donc monté, faisant en sorte que l’utilisation de l’électricité enregistre un niveau historique mettant, ainsi, à rude épreuve le réseau électrique national.

«Suite à la hausse des températures observée sur l’ensemble du pays, l’Opérateur du système électrique a enregistré, dimanche 14 août 2022, à 15h, un record historique de puissance électrique appelée sur le réseau national de 16.822 Mégawatt (MW)», a fait savoir la même source. A cet effet, le porte-parole du groupe Sonelgaz, Khalil Hedna, a souligné que ce pic de consommation n’a eu, fort heureusement, «aucune incidence sur l’état de la distribution, ni du fonctionnement du réseau électrique national ni de ses équipements».

Il a également affirmé que «la desserte en énergie électrique est maitrisée, tout en assurant le programme d’exportation vers la Tunisie qui est de plus de 500 MW». Il s’agit, selon lui, d’«un autre exploit pour Sonelgaz et son personnel également». Le pic de consommation électrique de dimanche 31 juillet 2022 était de 16.666 MW.

Les fortes chaleurs qui persistent ainsi que les feux de forêts ont fait dire au porte-parole de la société nationale d’électricité et du gaz qu’il n’est pas exclu qu’on assiste à un nouveau record, d’où l’appel de Sonelgaz à une consommation rationnelle de l’électricité, concernant notamment l’utilisation des climatiseurs. Ceci permettra au groupe Sonelgaz d’éviter tout délestage.

C’est à cette même période l’année dernière qu’un pic a été enregistré, l’été 2021 ayant été caractérisé par des incendies de forte intensité que le pays n’avait jamais connus. En effet, l’Opérateur du système électrique avait enregistré un record en termes de demande électrique le 15 août 2021 à 15h, ayant atteint «16.224 MW, soit une hausse de 10,3% par rapport au pic de l’année 2020 qui avait atteint le 28 juillet une puissance de 14.714 MW, à 15h00» avait alors indiqué le groupe Sonelgaz.

D’année en année, la consommation de l’électricité ne cesse d’augmenter en Algérie, parallèlement à l’augmentation des habitations mais aussi à l’installation des climatiseurs partout, dans les maisons, les administrations, entreprises, les magasins, etc.

Pour garantir une distribution sans délestage, le commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (CEREFE) a proposé deux approches pour atténuer significativement les effets du problème de pic de consommation électrique qui constitue, selon lui, une pression permanente poussant les pouvoirs publics à mobiliser des investissements supplémentaires pour renforcer la production. L’écart entre le pic de la demande enregistré l’été (juillet-août) et la consommation moyenne durant le reste de l’année «se creuse davantage» ce qui contraint les pouvoirs publics à mobiliser de gros investissements pour réaliser des moyens supplémentaires de production d’électricité «alors qu’ils sont destinés à être démesurément sous utilisés dix à onze mois de l’année», a-t-il indiqué dans son un rapport publié en 2020. Pour ce faire, il a préconisé deux solutions : la production d’électricité à base de ressources renouvelables et la maîtrise de la consommation pendant le pic.



Alternatives

La première approche consiste à atténuer le pic de consommation moyennant un déploiement bien étudié d’une capacité de production d’électricité de proximité à base de solaire photovoltaïque. «Les pics de consommations critiques sont ceux qui répondent aux besoins de climatisation l’été notamment en début d’après-midi (13h-15h00), alors que cette période est en phase avec l’apogée du rayonnement solaire. Tout en répondant à la demande du consommateur, les deux contraintes auxquelles est confronté le gestionnaire du réseau électrique en termes de pic de production à assurer et la surcharge induite quant à son transit, peuvent toutes deux être simultanément atténuées», selon le CEREFE.

Quant à la deuxième approche, elle est basée sur une maîtrise de la demande elle-même au lieu de répondre à la pointe par une production supplémentaire. «Il s’agit d’encourager la réduction de la consommation durant les heures de pointe, à travers des contrats d’approvisionnement avec les clients, comportant des coûts différenciés selon les périodes de consommation», a-t-il expliqué.

Devant la croissance soutenue de la demande domestique en électricité, d’autres solutions peuvent également être appliquées, cela d’autant que la demande actuelle a plus que doublé en vingt ans, étant passée de 26,7 TWH en 2002 à 73,8 TWH en 2020. Cette forte demande en électricité exerce des «pressions sur les ressources en gaz» et, donc, «épuise plus rapidement les réserves en gaz» de l’Algérie. D’où la décision des autorités de lancer un programme ambitieux de développement des énergies renouvelables en 2011 avec l’objectif d’atteindre une capacité de 30.000 MW en 2030.

Ce programme a pris un certain retard, mais l’Algérie est en train de mettre les bouchées doubles pour se rattraper dans ce domaine. Elle compte passer à l’utilisation des énergies nouvelles et renouvelables, que ce soit l’énergie thermique, le photovoltaïque, ou encore la production d’hydrogène, notamment l’hydrogène vert qu’elle compte développer avec un partenariat étranger. L’objectif étant de satisfaire le marché national et d’exporter vers le continent européen. <