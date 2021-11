Coup de froid glacial sur le marché pétrolier. Vendredi, les cours de l’or noir vivaient leur dernier jour de la semaine sous le coup déstabilisant du nouveau variant de la Covid-19 découvert en Afrique du Sud.

Par Feriel Nourine

Alors que les analystes étaient occupés à suivre l’impact du recours aux réserves stratégiques par les Etats-Unis, la Chine et le Japon, décidé mardi et mercredi, la pandémie revenait à la charge sous escorte d’un nouveau variant qui n’a pas tardé à replonger les deux références européenne et américaine dans des bas d’il y a 17 mois.

Le nouveau variant, baptisé Omicron, provoque déjà un retour aux mesures sanitaires opérées dans de nombreux pays de la planète et fait désormais planer le risque sur le devenir à court terme de l’économie mondiale et, fatalement, sur la demande mondiale. Plusieurs pays européens et les Etats-Unis ont suspendu, vendredi, les vols en provenance d’Afrique australe pour tenter d’endiguer ou de ralentir la progression du virus dans sa nouvelle variante. Du coup, le marché subit de plein fouet les événements et les prix se sont mis à dégringoler à une vitesse synonyme d’une rupture brutale avec l’ascension qui l’a marqué pendant de nombreuses semaines, le hissant à des sommets qu’il n’avait plus connus depuis 2014. Pour preuve d’une chute incontrôlée, le baril de Brent de la mer du Nord a clôturé la semaine avec un recul de 11,55% pour se contenter de 72,72 dollars le baril. Le WTI a fait pire, cédant jusqu’à 13,06%, pour finir à 68,15 dollars.

« Même sans restrictions drastiques » susceptibles de limiter la propagation du virus, « les gens vont faire preuve de davantage de prudence, ce qui va peser sur la demande » de l’or noir, a estimé Michael Lynch, président du cabinet Strategic Energy & Economic Research (SEER). « Je suis surpris par la sévérité de cette baisse, parce qu’il est encore trop tôt pour savoir quel sera l’impact et si les vaccins seront ou non efficaces », a commenté l’analyste.

Cette situation n’est pas sans replacer dans une posture inconfortable l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires dans le cadre de l’Opep+. Alors qu’elle devait se réunir jeudi prochain pour riposter à la décision des pays ayant décidé de puiser dans leurs réserves stratégiques pour calmer les prix, l’alliance va sans doute orienter ses efforts contre l’impact du variant Omicron sur les prix. Dans la continuité de la démarche prudentielle qu’elle a adoptée, l’Opep+ pourrait même opter pour une révision de son offre. Face une chute des prix qui se poursuivrait, les pays producteurs pourraient opter pour une nouvelle révision à la baisse de leur offre ou, du moins, du supplément qu’ils ont programmé au-delà de décembre, de sorte à juguler une éventuelle hémorragie des cours. C’est pourquoi la semaine qui arrive devrait précéder la réunion mensuelle de l’Opep+ dans une atmosphère d’intenses tractations entre ses pays membres.

Selon les agences Reuters et Bloomberg, ces pays envisagent déjà de modifier leur calendrier de production en réaction à la découverte de ce variant. Jusqu’ici, la même réunion ministérielle s’est tenue au calendrier fixé en juillet, qui prévoit de relever, chaque mois, de 400 000 barils par jour, la production de l’ensemble des pays du groupe. Mais ils pourraient y renoncer le temps d’un mois, selon des sources citées par les deux agences. « Ils doivent redonner une assise au marché », fait valoir M. Lynch, « lui offrir du soutien, car c’est la peur qui semble faire la loi actuellement », explique-t-il.

L’Opep+ pourrait ainsi reprendre la main face au président américain Joe Biden, qui avait annoncé, mardi, l’utilisation coordonnée des réserves stratégiques de plusieurs pays, dont les Etats-Unis, pour soulager le marché.