Par Feriel Nourine

C’est une entame de semaine marquée par un fort recul des prix qu’a vécu hier le marché pétrolier. Les références de brut européenne et américaine semblent ne pas pouvoir résister aux mesures sanitaires décidées en Chine pour faire face au retour en force de la covid-19 chez le premier importateur d’or noir et seconde force économique dans le monde.

Les confinements décidés par le gouvernement chinois risquent de réduire sensiblement les déplacements et de limiter l’activité industrielle dans ce pays. Partant, les investisseurs affichent leur hésitation, et la baisse menace désormais les fortes commandes chinoises de pétrole.

Après avoir clôturé la semaine dernière en nette régression, sous l’effet des mêmes facteurs sanitaires, les marchés londonien et newyorkais renouaient hier avec les séances d’échanges dans la même tendance descendante.

Vers 15 heures GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin cumulait de nouvelles pertes (5,31 dollars) sur la journée qui l’ont fait plonger de 5% à 100,84 dollars.

De son côté, l’américain West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois a cédé quant à lui 5,21% pour redescendre nettement en dessous des 100 dollars, soit 96,75 dollars.

Cependant, les prix restaient en hausse sur six mois de plus de 18% pour le Brent et de plus de 16% pour le WTI.

Après Shangaï, plaque tournante de l’économie chinoise, dont presque la totalité des 25 millions d’habitants sont confinés depuis le 1er avril, le risque du même protocole sanitaire pèse désormais sur Pékin où le taux de cas détectés est en train d’augmenter. Les investisseurs redoutent que le scénario de Shangaï se reproduise dans la capitale chinoise.

« Comme la Chine est la deuxième économie mondiale, cette situation a un effet direct sur le marché des matières premières », soulignent des analystes du secteur.

La demande chinoise de certains types de carburants (essence, diesel et kérosène pour l’aviation) a déjà reculé de 20% en avril 2022 par rapport à un an plus tôt, rapporte l’agence Bloomberg en citant des sources au ministère de l’Energie chinois.

Pendant que les événements suivent cette évolution en Chine, les perturbations du marché sont « amoindries », constatent les mêmes analystes, citant le cas de la Libye où la production a notamment repris sur des sites qui avaient été perturbés par des blocages, selon le ministre de l’Energie aux agences financières.

« Ceci dit, les prix du pétrole ont peu de chance de baisser beaucoup plus alors que la production russe continue de diminuer », ajoute-t-on.

Pendant ce temps, l’Union européenne continue de brandir la menace de l’embargo sur le pétrole russe en guise de nouvelles sanctions contre Moscou dans le cadre de la guerre en Ukraine. Un objectif très difficile, voire impossible, à réaliser à court terme au vu du déficit que viendrait creuser dans l’offre un manque de la production en provenance de la Russie à laquelle les pays de l’UE n’ont toujours pas trouvé d’alternatives, et risquent de ne jamais les trouver.

Ce qui n’empêche pas les responsables de l’Union de faire jouer la diplomatie menaçante et user de l’épouvantail de la rupture dans l’espoir de dissuader la Russie dans son offensive en terre ukrainienne.

Selon le quotidien britannique The Times, dont le pays a déjà mis en place un plan de rupture progressive avec ses approvisionnements en pétrole russe, l’UE serait en train de préparer des « sanctions intelligentes » contre ses importations pétrolières de Russie.

Le journal tiendrait cette information, qui est loin d’être un scoop, du vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis. « Nous travaillons sur un sixième paquet de sanctions et nous envisageons de recourir à une sorte d’embargo sur le pétrole. Lorsque nous imposons des sanctions, nous devons le faire de manière à amplifier les pressions sur la Russie tout en minimisant les dommages collatéraux qui pourraient nous frapper », a déclaré Valdis Dombrovskis au Times.

Des déclarations qui confirment la situation dans laquelle se trouvent la majorité des pays de l’UE face à un pays auquel ils doivent l’essentiel de leur consommation en pétrole, mais aussi en gaz.

