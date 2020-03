Lewis Hamilton (Mercedes) a acté l’annulation de la 1re manche du Mondial, hier, en rappelant que la santé de chacun est la priorité. «C’est bien qu’il y ait des courses automobiles, mais pour moi c’est choquant que nous soyons tous ici assis dans cette pièce», avait lancé Lewis Hamilton jeudi, lors de la conférence de presse de la Fédération internationale de l’automobile, à la veille du Grand Prix d’Australie, qui n’ouvrira finalement pas la saison 2020. Hier en fin de matinée à Melbourne, le pilote de Mercedes a réagi à l’annulation de l’épreuve, même si les organisateurs insistent sur le fait qu’ils n’ont volontairement pas employé le mot adéquate à leur sens de «report», pour ne pas faire croire aux spectateurs de l’Albert Park que les voitures pourraient rouler samedi. «Malheureusement, c’est la bonne décision, a expliqué Lewis Hamilton, sur Twitter. Personne ne veut ça, nous voulons tous monter dans nos voitures et courir, mais nous devons être réalistes et placer la santé et la sécurité en premier», a dit le sextuple champion du monde. «La réalité est que c’est vraiment grave, que des gens meurent chaque jour, que beaucoup de gens sont malades, et que même s’ils ne sont pas malades pleins de gens sont affectés financièrement et émotionnellement.»

Ecclestone : «Ils ont pris trop de temps pour se décider»

Bernie Ecclestone sait de quoi il parle en termes de reports, d’annulation de Grands Prix. L’homme d’affaire britannique âgé de 89 ans a géré le barnum de 1978 à 2016. Il a tout connu, de la grève des pilotes au Grand Prix d’Afrique du Sud 1982, sous fond de guerre entre pouvoirs sportif et politique, à l’annulation du Grand Prix de Bahreïn en 2011, pour cause d’insurrections populaires.

Et pour lui, la nouvelle gouvernance du sport (FOM), celle-là même qui l’a écarté des affaires, et les autorités locales ont tergiversé avant d’accepter de voir la réalité en face. «Le problème est qu’ils n’ont rien fait pendant un trop long moment», a confié l’ancien P-DG de la FOM à la publication allemande Auto Bild, depuis la ferme brésilienne où il s’est retiré pour produire du café. Mais le businessman a aussi rappelé la réalité de ce que représente une telle annulation. «Au bout du compte, ça dépend toujours de celui qui annule officiellement», a ajouté le Britannique de 89 ans. «Quiconque le fait doit en prendre la responsabilité, y compris financière. Apparemment, personne ne voulait le faire», ajouté «Mister E». L’équipe Mercedes a indiqué deux heures avant le début des essais libres 1 avoir envoyé une lettre à la Fédération internationale de l’automobile pour demander l’annulation du Grand Prix, mais l’histoire ne serait pas aussi limpide que ça. Selon une source bien informée dans le paddock, le team champion du monde des constructeurs ces six dernières années faisait à l’origine partie d’un groupe de cinq équipes envisageant encore de courir jeudi soir, conjointement avec Racing Point et Williams, écuries qu’elle motorise, Red Bull et son écurie B, AlphaTauri (ex-Toro Rosso). Toto Wolff, directeur exécutif de Mercedes Motorsport, aurait alors reçu un coup de téléphone d’Ola Källenius, ex-ingénieur de la marque en Formule 1 devanu président du conseil d’administration de Daimler AG, lui ordonnant de changer d’avis et de prôner l’annulation.