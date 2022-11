C’est une phrase qui n’est certainement pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Et en même temps, pouvait-il en être autrement ? S’il a bien tenté de calmer la polémique naissante, Fernando Alonso savait bien que sa phrase – «Les titres de Max Verstappen ont plus de valeur que ceux de Lewis Hamilton» – risquait de faire pas mal jaser dans le paddock. Bingo.

«J’ai beaucoup de respect pour Lewis, mais c’est quand même différent de gagner sept titres mondiaux quand on ne doit se battre qu’avec son coéquipier, avait-il précisé. Je pense qu’un tel championnat a moins de valeur que quand on a moins de titres mais qu’on doit se battre contre des pilotes qui ont un matériel égal, voire supérieur. En 2005 et 2006, j’ai bien commencé l’année et j’ai pu creuser l’écart. Puis les autres ont peut-être eu une meilleure voiture, mais j’ai pu gérer cette avance. Je n’ai jamais dû me battre avec mon coéquipier pour remporter ces titres.» Avant de rajouter : «S’il vous plaît, tous les titres sont incroyables, mérités et inspirants. Ils sont incomparables les uns aux autres et profitons des champions et des légendes de notre temps.» Trop tard.

Probablement mis au courant de ces propos, Lewis Hamilton, son meilleur ennemi, lui a répondu dans un tweet lapidaire. Pas un mot, pas une légende, mais simplement une photo du Britannique sur la plus haute marche du podium devant Fernando Alonso lors de la saison 2007, lorsque les deux évoluaient chez McLaren. Ils se retrouveront en piste dès ce dimanche soir au Mexique. Hamilton partira 3e sur la grille, Alonso 9e. Et si la bataille se poursuivait sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez ?

Articles similaires