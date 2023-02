Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée dimanche, de revoir minutieusement l’organisation actuelle des deux systèmes LMD et classique, selon une vision consensuelle de la famille universitaire, et d’ouvrir le secteur aux universités privées, suivant les standards internationaux, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Après avoir suivi un exposé sur la modernisation du système de la formation universitaire, “Monsieur le président de la République a ordonné le renforcement de la cohésion relevée entre les secteurs de l’Enseignement supérieur et des Start-up, saluant l’unification des efforts au service de l’économie nationale”, et “la révision minutieuse de l’organisation actuelle des deux systèmes LMD et classique, selon une vision consensuelle de la famille universitaire, les propositions devant être soumises au Conseil du Gouvernement avant de les présenter au niveau du Conseil des ministres”.

“Les réformes doivent inclure la révision quantitative et qualitative du système des œuvres universitaires”, a-t-il souligné. Il a en outre ordonné “d’ouvrir le secteur aux universités privées, suivant les standards internationaux, notamment en termes d’infrastructures, avec possibilité de financements bancaires pour leur réalisation”.

Le Président de la République a également enjoint au Gouvernement d’élaborer “une nomenclature des spécialités scientifiques pour l’équivalence des diplômes des universités étrangères, systématiquement, pour les diplômés Algériens, en vue de faciliter le retour des compétences et de bénéficier de leur formation supérieure et des expériences de nos étudiants et de nos enseignants venant de l’étranger”.