Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, effectue ce mercredi, et pour deux jours, une visite de travail dans la wilaya de Constantine où il inspecte, notamment, des entreprises de presse publique dont les stations régionales de la Radio et de la télévision à Constantine, le journal El Nasr ainsi que l’imprimerie de l’Est. Le ministre donnera aussi le coup d’envoi à des sessions de formation portant sur la communication institutionnelle au profit des journalistes de la presse nationale ainsi que les chargés de communication. Des sessions qui seront lancées dès demain dans les wilayas de Constantine, Mila, Sétif, Khanechla, Batna et Oum Bouaghi. Une initiative qui vise à renforcer et développer la presse locale et les médias de proximité.

Articles similaires