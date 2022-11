Synthèse par Sihem Bounabi

Dans l’objectif d’introduire l’industrie pharmaceutique dans les programmes de la formation professionnelle, des conventions de partenariat ont été signées, hier à Alger, entre la Direction de la Formation et de l’Enseignement professionnels d’Alger, l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (Unop) et les groupes Saidal et Biopharm.

Le partenariat vise ainsi à enrichir la nomenclature nationale des spécialités de la formation professionnelle afin d’arrêter les nouveaux métiers liés à cette branche, ainsi que l’actualisation et l’adaptation des contenus des programmes pédagogiques en vue de cadrer avec les exigences des métiers en développement permanent.

Il est prévu dans le cadre de cette convention des sessions de formation pour les métiers liés à l’industrie pharmaceutique, la formation des formateurs dans le secteur de la formation, d’une part, tout en assurant, d’autre part, aux opérateurs économiques dans l’industrie pharmaceutique une main-d’œuvre qualifiée.

La cérémonie de signature a été supervisée conjointement par le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, et le Chef de Cabinet au ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Slimane Djoudi, du représentant du ministre du secteur, Yacine Merabi.

A cette occasion Ali Aoun a relevé l’importance de ces conventions, jugeant nécessaire d’assurer une formation dans les spécialités et petits métiers liés à l’industrie pharmaceutique pour hisser la performance. De son côté, Slimane Djoudi a mis l’accent sur la nécessité de développer la branche de l’industrie pharmaceutique dans les programmes pédagogiques de la formation professionnelle, car considérée comme «un des principaux facteurs favorisant la création d’emplois», rapporte l’APS. Il a également souligné l’importante coordination entre le secteur de la formation professionnelle et les différents opérateurs économiques spécialisés dans l’industrie pharmaceutique en vue de satisfaire les besoins du marché du travail.

Le directeur de la Formation et de l’Enseignement professionnels d’Alger, Abdelkader Touil, a indiqué quant à lui que ce partenariat prévoyait notamment la création d’un centre de formation professionnelle d’excellence à Rouiba avec l’objectif de promouvoir la branche pharmaceutique conformément aux normes internationales en vigueur.

