Le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels a annoncé jeudi dans

un communiqué, le report au 17 octobre de la rentrée professionnelle prévue initialement le 25 septembre. Le délai des inscriptions a également été prolongé jusqu’au 6 octobre.

Il convient de noter que l’opération de sélection et d’orientation se fera du 9 au 11 octobre, en vue de permettre à un plus grand nombre de jeunes de rejoindre les centres de formation et d’enseignement professionnels répartis sur le territoire national.

Articles similaires