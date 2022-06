L’entreprise Huawei Algérie et l’Ecole supérieure de Banque ont signé lundi un accord de partenariat pour la création de «Huawei ICT Academy», dédiée aux technologies de l’information et de la communication et du digital au profit des étudiants et cadres de cet établissement bancaire, indique un communiqué de cette entreprise de télécommunications. Intervenant lors de la cérémonie de signature, le Président-directeur général de Huawei Télécommuniations Algérie, Eason Yi, a expliqué que cet accord vise à «promouvoir le concept de transformation numérique et la pratique de l’innovation TIC dans le domaine bancaire».

De son côté, le Directeur général de l’Ecole supérieure de Banque, Omar Hemissi, a indiqué que cet accord de partenariat entre les deux établissements a pour objet de «définir les modalités et les conditions de mise en œuvre d’une académie d’excellence TIC Huawei au profit de l’ESB et de permettre à nos étudiants et un grand nombre de cadres de bénéficier de formations dans les domaines liés aux métiers de la banque digitale, du e-banking et du e-commerce». Il vise également à assurer aux étudiants et cadres «le meilleur enseignement des nouvelles pratiques bancaires et leur offrir l’opportunité de pouvoir rivaliser avec les meilleurs étudiants dans les différentes compétitions lancées par Huawei», a-t-il ajouté. Pour rappel, Huawei Algérie a signé, depuis 2018, des mémorandums d’entente avec plusieurs écoles de formation et établissements universitaires visant la création du programme «Huawei ICT Academy» et un écosystème de compétences pour l’industrie des TIC. <

