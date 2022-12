Un accord de partenariat a été signé, mardi à Alger, entre le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels et le Groupe STELLANTIS-FIAT, en vue de définir des programmes de formation aux métiers relatifs à l’industrie automobile. Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi a présidé la cérémonie de signature de cet accord, visant la création de filières de formation professionnelle aux métiers relatifs à l’industrie automobile au profit des formateurs (formation continue) ainsi que des stagiaires et des apprentis, à travers des stages pratiques notamment dans la maintenance, outre la formation de techniciens dans plusieurs spécialités de ce domaine. A cette occasion, M. Merabi a affirmé que cet accord s’inscrivait dans le cadre de la création de mécanismes d’un partenariat efficace et durable pour le renforcement des relations entre les établissements de formation et d’enseignement professionnels et les entreprises, dans le cadre d’un programme de coopération permettant à la formation de répondre aux exigences du marché de travail. «La signature de cet accord vient concrétiser l’ouverture du secteur de la Formation professionnelle sur l’environnement extérieur» dans le but de développer la ressource humaine en matière de nouveaux domaines de formation, en appui à la politique nationale de l’emploi et de contribuer à la relance de l’économie nationale» a expliqué M. Merabi.

Le ministre a, dans ce sens, souligné que ce partenariat permettrait de définir les nouveaux besoins, d’œuvrer à élaborer et à actualiser les programmes de formation et de développer le mode de formation par l’apprentissage, outre l’introduction de nouvelles spécialités dans les programmes pédagogiques de formation dans le domaine de l’industrie automobile. En marge de la cérémonie de signature, M. Merabi a procédé au lancement d’une session de formation au profit de nouveaux directeurs des établissements de formation, afin de leur fournir les données nécessaires sur les nouvelles méthodes de gestion administrative et financière et de les informer de la nouvelle approche de gestion du budget du secteur de la formation professionnelle visant l’exploitation optimale des ressources. (APS)

