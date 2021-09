Vingt-cinq candidats inscrits sur la plateformede la Confédération africaine de football (CAF) et relevant de la zone»Centre» qui englobe les villes d’Alger, Blida et Ouargla, sont en stage à Alger dans la perspective de décrocher la Licence d’entraîneur «CAF/B», a indiqué hier la Fédération algérienne de la discipline (FAF).

«Cette formation est dirigée par des instructeurs CAF/Elite Ameur Chafik et Taoufik Korichi, ainsi que par les instructeurs CAF, Fouad Chiha, Abdelkrim Benaouda et Nacereddine Sadi», a précisé l’instance fédérale dans un communiqué diffusé sur son site officiel.

Le Directeur technique national (DTN) Ameur Chafik, accompagné de Taoufik Korichi (Directeur de la formation) et d’Abdelkrim Benaouda (Directeur du développement et Elite), ont procédé à l’ouverture de ce stage, qui doit se poursuivre jusqu’au 30 septembre.

Par ailleurs, dans le cadre du soutien permanent fourni par la Fédération internationale de football (Fifa) en faveur du développement continu des formateurs d’entraîneurs, l’Algérie a été représentée par les instructeurs de la DTN, Abdelkrim Benaouda et Fouad Chiha, qui ont pris part les 21, 22 et 23 septembre au programme de formation de la Fifa, prodigué en e-learning ou par des cours en ligne.

Ces cours ont été assurés par deux experts de la Fifa, en l’occurrence Basir Mohamed et Malouche Belhassen.

Articles similaires