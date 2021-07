Les allumages de barbecue ont provoqué 26 départs de feu durant les deux jours de l’Aïd el Adha, a indiqué samedi le ministère de l’Agriculture et du Développement rural dans un communiqué. «Durant les journées de l’Aïd el Adha, qui coïncidaient avec les 20 et 21 juillet, il a été enregistré 26 départs de feu, dont 22 le deuxième jour, provoqués essentiellement par les allumages de barbecue, dont quatre foyers dans chacune des wilayas de Bejaïa et Mostaganem et trois foyers à Tizi Ouzou», a précisé le ministère. Concernant la journée du vendredi 23 juillet, il a été enregistré 34 incendies dans 16 wilayas. Il s’agit de Skikda (7 incendies), Jijel (6 incendies), Médéa (3), Tissemsilt (2), El Tarf (2), Boumerdes (2), Tizi Ouzou (2), Tebessa (2), Tiaret (1), Tipaza (1), Annaba (1), Chlef (1), Bouira (1), Tlemcen (1), Sétif (1) et Oum El Bouagui (1). Sur les 34 incendies, 28 sont totalement éteints, les six restants sont éteints à plus de 90%, selon le ministère. Ainsi, la superficie totale parcourue par le feu depuis le 1er juin dernier s’est élevé à 10.160,35 hectares (ha) jusqu’au 24 juillet. Il a été enregistré durant cette période 433 foyers d’incendie dans 32 wilayas, ajoute le communiqué rappelant que 40 wilayas étaient concernées par le dispositif des feux de forêts. Les quatre wilayas les plus touchées par les incendies de forêts sont Khenchela (8.689,26 ha), Tébessa (273,72 ha), Tizi Ouzou (185,69 ha) et Tipasa (183,90 ha), selon la même source.(APS)

