Contrairement à ce que soutenaient avant-hier le président de l’Association des parents d’élèves, Khaled Ahmed, et le porte-parole du CNAPEST, Messaoud Boudiba, qui ont évoqué une «probable» remise en cause du calendrier de l’examen du BEM prévu au mois de septembre, la question n’est guère à l’ordre du jour. C’est en tout cas ce que donne à comprendre le dernier communiqué du ministère de l’Education qui rend compte du début (dimanche) de la série de concertations avec les organisations syndicales agréées où il n’y point de débat sur le BEM qui aura lieu à la date prévue sauf bien entendu si la situation sanitaire venait à se détériorer.

On ne sait pas, a priori, par quel truchement les deux responsables ont pu replacer cette question au détour de déclarations bancales, alors que la tutelle a bel et bien communiqué la date de la tenue de cet examen.

Il s’agit en effet pour la tutelle d’émettre des réponses aux préoccupations formulées par les partenaires sociaux lors des rencontres bilatérales tenues du 20 février au 12 mars sous la direction du ministre Ouadjaout.

Il a été question aussi de la remise d’une copie du projet des futures assises et d’évaluation du système éducatif national pour avis et enrichissement.

A l’ordre du jour de cette nouvelle série de rencontres figure également «une proposition sur la gestion des œuvres sociales qui constitue une urgence», peut-on lire dans le communiqué du ministère de l’Education nationale.

Reçu par le ministre hier, le responsable de l’UNPEF, Sadek Dziri, a déclaré que l’entrevue a été marquée par deux points essentiels. «Nous avons eu une réponse aux préoccupations émise au mois de février et nous avons reçu également une copie du projet de réforme du système éducatif», a-t-il déclaré tout en exprimant sa «déception» notamment sur le premier point.

Sur le second point, il émet une remarque de «forme» estimant que le moment n’est pas «opportun» pour ouvrir un grand chantier sur les réformes du système éducatif, alors qu’un débat sur la révision constitutionnelle est en cours plaidant pour «une constitutionnalisation du Conseil supérieur de l’éducation».

En décodé, le réexamen du calendrier des examens de fin d’année dont le déroulement a été bousculé par l’urgence sanitaire n’est plus à l’ordre du jour si ce n’est un forcing de certaines organisations syndicales et les associations des parents d’élèves pour arracher des pouvoirs politiques la suppression du BEM. Partisan de la suppression de cet examen, le CNAPEST continue de défendre sa copie en estimant qu’il ne «s’agit pas de l’annuler tout de suite car la décision appartient en dernière instance au président de la République, mais juste de rouvrir déjà le dossier», mettant même en garde sur un «risque de boycott des épreuves» par les candidats.

«Lorsque le Conseil des ministres avait annoncé la décision de maintenir le BEM, nous étions choqués en tant que syndicat, car, avec les parents d’élèves, on avait convaincu le ministre que les élèves ne voulaient pas de cette épreuve. On ne sait pas ce qui s’est passé au Conseil des ministres», souligne le porte-parole du CNASPESTE.

Ce dernier soutient qu’à situation exceptionnelle, il faut des «réponses exceptionnelles et la vision pédagogique au sens strict n’a pas sa raison d’être, car il s’agit avant tout de sauver ce qu’on peut sauver en organisant le passage sur la base des deux premiers trimestres, pour le retard, l’élève aura tout le temps de le rattraper une fois au lycée».

Or, depuis le 10 mai, le gouvernement avait fait le point en annonçant l’annulation de l’examen de 5e année primaire et le maintien du BEM et du baccalauréat avant que le ministère de l’Education ne communique le calendrier.

L’insistance de ces voix appelant à la suppression du BEM et ses risques sur la préparation des candidats exige une réaction ferme de la tutelle tenue de protéger les élèves concernés, au-delà du souci de faire respecter la décision des autorités.

«99,99% des décisions relatives à son secteur prises au niveau de Conseil des ministres, dans le cadre de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus sont basées sur les propositions des partenaires sociaux qui ont été toutes satisfaites dont le report du BEM», avait expliqué récemment Ouadjaout.

Il y avait «un large consensus avec les partenaires sociaux, en prêtant l’oreille aux préoccupations des élèves et des parents. Je me suis engagé à transmettre les différentes propositions à la plus haute autorité de l’Etat», avait ajouté le ministre. <

