Aucun accord de sponsoring n’a été conclu entre la Société nationale de commercialisation de produits pétroliers (Naftal) et le club de football Olympique de Médéa (OM), a indiqué samedi un communiqué de la société. « Des rumeurs tendancieuses ont été relayées ce jour, samedi 06 février 2021, sur les réseaux sociaux, faisant état d’une prétendue conclusion d’une opération de sponsoring entre Naftal et le club de football Olympique de Médéa (OM) », a expliqué Naftal dans son communiqué. A cet effet, la direction générale de la société « tient à apporter un démenti catégorique ces allégations qui ne reposent sur aucun fondement et affirme qu’aucune opération de sponsoring n’a été conclue avec ce club de football », ajoute la même source. Naftal a également précisé que par son caractère « clairement affiché et dûment prouver » d’entreprise citoyenne, qui œuvre notamment au développement du sport en général et du football en particulier, « toutes les opérations de cette nature qu’elle a déjà conclues par le passé, on toujours fait l’objet d’une communication officielle à travers la presse et les médias nationaux ».

