PARIS, 9 oct 2021 (APS) – La sélection algérienne de football des moins de 18 ans s’est lourdement inclinée face à son homologue française (6-0), en match amical de préparation, disputé samedi au Centre technique Fernand-Sastre de Clairefontaine (France). Les jeunes « Verts » ont été déstabilisés d’entrée de jeu, avec l’ouverture du score des « Bleuets » dès la sixième minute de jeu grâce à Wakis Koré. Les poulains du coach Mourad Slatni ont encaissé deux autres buts dans la foulée, sur balles arrêtées. Le premier par ce même Wakis Koré, après une belle passe de Badredine Bouanani (31′), et le second par Mathys Tel (43′), également sur un bon service du très actif Bouanani. Les « Verts » ont été réduits à dix juste avant la pause, suite à l’expulsion de Noham Abdellaoui (45′), ce qui a eu pour effet de compliquer leur situation davantage, face à un adversaire aussi entreprenant. La domination des Français s’est matérialisée par trois autres réalisations, signées Lenny Pirringuel (51′, 67′) et Eddy Lukoki Mateso (84′). La France et l’Algérie disputeront un deuxième match amical, mardi à 10h00 (heure algérienne) également au Centre technique Fernand-Sastre de Clairefontaine. La sélection algérienne prépare les Jeux Méditerranéens de 2022 à Oran, alors que son homologue française prépare les qualifications de l’Euro-2023, avec notamment les doubles confrontations contre l’Italie (en novembre) et l’Allemagne (en mars). Les équipes de départ : France : Tom Mabon, Hugo Vogel, El Chadaille Bitshiabu, Wakis Koré, William Mikelbrencis, Nathan Buayi Kiala (cap.), Khalil Fayad, Chimuanya Ugochukwu, Badredine Bouanani, Mathys Tel, Lenny Pirringuel. Remplaçants : Robin Risser Birckel, Mathieu Acapandie, Teo Allix, Johaneko Louisjean, Aurélien Pelon, Kévin Danois, Derek Mazousacko, Brahim Traore, Mahamadou Kanoute, Edoly Lukoki Mateso et Amine Messoussa. Sélectionneur : Lionel Rouxel Algérie : Ben Tair Raphael, Reyan Kraouche, Noham Abdellaoui, Yassine Dhamani, Imran Moussaoui, Joris Tabbouche, Alamin Aid, Yanis Lagha (cap.), Mehdi Kalem, Massil Ouali, Ehdy Zuliani. Remplaçants : Toufik Touati, Kais Benabdelouaeb, Wasim Keddari, Fares Benarbia, Elias Benali, Allan Berkache, Rayan Belaid, Neil Serbouh, Malik Habiz et Yanis Beghdadi. Sélectionneur : Mourad Slatni.

