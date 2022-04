La JS Kabylie, large vainqueur à Relizane face au RCR sur le score de 1-4, mi-temps 0-2, dimanche, pour le compte de la 26e journée du championnat de la Ligue 1, a rejoint le Paradou AC, en seconde position du classement provisoire, alors que la JS Saoura a ramené un nul de son déplacement à Magra (0-0). Les buts de la JS Kabylie ont été inscrits par Bensayah (27’ sp, 56’), Oukaci (37’ sp) et Ouattara (61’), alors que l’unique réalisation de RC Relizane a été l’oeuvre de Belalia (78’). Grace à ce précieux succès, la JSK pointe à la seconde place avec 46 points, alors que Relizane reste en 17e et avant-dernière position, avec 16 points. La JS Saoura se retrouve en 4e position avec 44 pts et deux matchs en moins, loin du leader, le CR Belouzdad (52 pts) et trois matchs en moins, tandis que le NC Magra partage la 10e position avec l’US Biskra (34 pts). La 26e journée qui a débuté, samedi, se poursuit en soirée, par trois autres matchs, alors que les rencontres CR Belouizdad-US Biskra et CS Constantine-ES Sétif, ont été reportées à une date ultérieure, en raison de la participation du CRB et l’ESS en Ligue des champions africaines.

