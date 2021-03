Plusieurs duels intéressants sont inscrits au programme de la 5e journée de Ligue 2, prévue aujourd’hui jeudi, particulièrement dans le groupe Est, au moment où dans le groupe Ouest, c’est le choc SC Aïn Defla – ASM Oran, soit le troisième qui reçoit le co-leader, qui devrait le plus captiver l’attention.

Même le groupe Centre ne sera pas en reste car ayant lui aussi plusieurs duels intéressants à proposer, à commencer par ceux des actuels co-leaders, le RC Arbaâ et le RC Kouba, appelés respectivement à recevoir la JSM Béjaïa et à se déplacer chez l’IB Lakhdaria. Des matchs difficiles, pour l’un comme pour l’autre club, car devant croiser le fer avec des adversaires qui se portent bien en ce début de saison, comme en témoignent leurs classements respectifs, même si le RCA sera légèrement plus avantagé par le terrain. En effet, la JSMB (7 pts) n’est qu’à une longueur des actuels co-leaders, au moment où l’IBL pointe juste derrière, avec seulement trois points de retard. Des duels que les concurrents directs pour le leadership, notamment l’USM El Harrach suivront probablement avec une grande attention, même si eux-mêmes auront déjà dure affaire avec leurs propres adversaires. En effet, les Harrachis sont appelés à recevoir le WA Boufarik, avec lequel ils partagent ex aequo la troisième place avec sept points, au moment où l’ES Ben Aknoun, qui compte également sept unités, sera appelée à se déplacer chez l’USM Blida, modeste avant-dernier, avec seulement un point au compteur. C’est cependant le groupe Est qui renferme le plus de duels intéressants, à commencer par les chocs entre anciens pensionnaires de l’élite, US Chaouia-DRB Tadjenanet, USM Annaba-MC El Eulma et AS Khroub -CA Batna, au moment où le prestigieux MO Constantine, qui compte trois défaites en quatre matchs, est tenu de réagir lors de son déplacement chez le CRB Ouled Djellal. Enfin, dans le groupe Ouest, et outre le choc SC Aïn Defla-ASM Oran, un autre duel intéressant est inscrit au programme de cette 5e journée, à savoir MCB Oued Sly-RCB Oued R’hiou, soit le co-leader (10 pts) qui reçoit le sixième (5 pts). Tous les matchs de cette 5e journée se joueront jeudi à 14h30, sauf CRB Aïn Ouessara-US Remchi, programmé le lendemain vendredi (15h30).

(APS)