Le derby algérois Paradou AC – MC Alger a été programmé le lundi 28 mars courant, à 15h00, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, suivant le programme de compétition, dévoilé lundi par la Ligue de football professionnel (LFP). Une chaude empoignade entre voisins, qui promet énormément, car outre le cachet derby, ce duel opposera le troisième et le dauphin de la Ligue 1, avec la possibilité en cas de victoire de recoller un peu plus au leader, le CR Belouizdad.

Un deuxième duel décisif pour «Le Doyen» en l’espace de seulement cinq jours, car il aura commencé par défier ce même CR Belouizdad, le mercredi 23 mars courant, pour la mise à jour de la 18e journée de Ligue 1. Deux matchs à six points donc pour les Vert et Rouge, qui pourraient jouer un rôle déterminent dans la suite du parcours, particulièrement dans la conquête du titre. La 23e journée de Ligue 1 sera marquée par d’autres duels intéressants, dont un autre derby algérois, entre NA Hussein-Dey et le CR Belouizdad, programmé pour le dimanche 27 mars, à 15h00. n

Articles similaires