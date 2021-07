Victime d’un choc au visage avec le gardien de Trinité-et-Tobago lors de la Gold Cup (0-0), l’attaquant mexicain de Naples Hirving Lozano a passé la nuit en observation à l’hôpital. Hier matin, la Fédération mexicaine et le Napoli ont donné des nouvelles rassurantes du joueur.

Lors du match d’ouverture de la Gold Cup, le Mexique et Trinité-et-Tobago se sont quittés sur un nul (0-0). La rencontre a été marquée par la sortie sur blessure dès la 10e minute de jeu de l’attaquant mexicain Hirving Lozano. Déséquilibré dans la surface, il est tombé la tête en avant et son visage a violemment percuté un genou du gardien de la sélection des Caraïbes, Marvin Phillip. L’arbitre a pourtant laissé le jeu se poursuivre et a même pris le temps d’avertir un joueur mexicain pour contestation, avant de se préoccuper de la santé du joueur, immobile dans la surface.

Le Mexique et Naples rassurent

Après avoir perdu brièvement connaissance, l’attaquant de Naples a été évacué du terrain sur civière et a été transporté à l’hôpital où il a passé la nuit en observation.

Ce dimanche matin, la sélection mexicaine a donné des nouvelles rassurantes de joueur de 25 ans, précisant que son état était «stable»

et qu’il n’avait «pas subi d’opération chirurgicale», malgré une profonde entaille près de l’oeil gauche. Dans un communiqué, Naples indique que «l’état du «Chucky» n’est pas préoccupant et dans les prochaines heures, il subira également une IRM».

