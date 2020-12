L’attaquant suédois, Zlatan Ibrahimovic, auteur d’un lob sublime en mars 2018 avec le Los Angeles Galaxy, est sorti vainqueur jeudi d’un vote organisé par la Ligue nord-américaine de football pour désigner le plus beau but de l’histoire de la MLS. Ibrahimovic (39 ans, 116 sélections), aujourd’hui à l’AC Milan, s’est vu attribuer le plus beau but de l’histoire marqué en MLS (championnat nord-américain de football), à l’issue d’un vote organisé auprès des supporters par la Ligue nord-américaine, à l’occasion de son 25e anniversaire. L’ancien joueur du Los Angeles Galaxy a devancé ses 24 concurrents en compétition, avec son lob génial inscrit face au rival et voisin du Los Angeles FC, le 31 mars 2018 lors de son premier match avec la franchise californienne. Ce jour-là, Ibrahimovic, entré en cours de jeu en seconde période, avait inscrit un doublé et permis à sa nouvelle équipe, alors menée 1-3, de s’imposer sur le fil (4-3).

L’attaquant suédois, malgré son âge, reste toujours une sensation sur les terrains italiens et également de la Ligue Europa. Son club, le Milan AC est toujours leader du championnat et qualifié aux 16es de finale de la compétition européenne. Mieux encore, Zlatan Ibrahimovic est actuellement le meilleur buteur du Calcio.