La sélection algérienne de football a dominé son homologue du Botswana (5-0, mi-temps 1-0), en match disputé lundi soir au stade Mustapha Tchaker de Blida, pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2021), décalée à 2022 au Cameroun, en raison de la pandémie de COVID-19. C’est le défenseur Aïssa Mandi qui a ouvert les score, d’une belle talonnade à la 24′, et c’est Sofiane Feghouli qui a doublé la mise à la 57′, d’une belle tête croisée, après un centre millimétré du capitaine Ryad Mahrez. Ce dernier est revenu à la charge à la 63′, pour transformer un penalty obtenu par Youcef Belaïli, qui venait de faire son entrée en jeu à la place d’Ismaïl Bennacer, sorti légèrement blessé. Autres changements gagnants du coach Djamel Belmadi, ceux des attaquants Baghdad Bounedjah et Farid Boulaya, qui quelques minutes seulement après leur entrée en jeu ont ajouté respectivement les quatrième et cinquième buts des Verts, aux 72′ et 87′.

Dans l’autre match de ce Groupe H, et bien que déjà éliminée, la Zambie est allée s’imposer chez le Zimbabwe (2-0), grâce à un doublé de Daka, aux 21′ et 90’+2. Néanmoins, malgré cette défaite à domicile, le Zimbabwe reste solide deuxième au classement général du Groupe « H », est accompagne donc l’Algérie (leader) à la phase finale de la CAN-2021, décalée à 2022 en raison de la crise sanitaire mondiale.