Le président historique du Mouloudia Club d’Alger, Abdelkader Drif, est décédé mardi, à l’âge de 86 ans, des suites d’une longue maladie, a annoncé mardi le club de football algérois. “C’est avec une grande tristesse qu’on a appris le décès d’Abdelkader Drif, ancien président du MCA et l’un des grands artisans de l’histoire de ce grand club”, a indiqué le club dans un communiqué.

Le défunt “était considéré comme le grand architecte du triplé historique du Mouloudia, premier club algérien ayant décroché le titre continental (coupe d’Afrique des clubs champions en 1976).

Le président du conseil d’administration présente, au nom des membres du club, à toute la famille du défunt les condoléances les plus attristées, en priant Allah le Tout-Puissant de l’accueillir en son vaste paradis, et de prêter aux siens patience et réconfort”, a ajouté le communiqué. Drif a présidé le “Doyen” lors des années 70, il été derrière le triplé historique du club en 1976 (Champion d’Algérie-Coupe d’Algérie-Coupe d’Afrique des clubs champions, aujourd’hui Ligue des Champions).

Sous sa houlette, le club algérois s’est adjugé des titres du championnat national en deux saisons consécutives (1977-1978 et 1978-1979). Depuis quelques temps, le défunt s’était éloigné du mouvement sportif, avant d’être désigné comme président d’honneur du MCA et honoré à chaque cérémonie qu’organise le club vert et rouge.

Suite à la disparition de ce dirigeant du football national, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag, le président de la fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef, ainsi que les dirigeants du CR Belouizdad ont tenu à adresser leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt, à ses proches et au club du MCA. Ils compatissent à la douleur de siens et les assurent de leur sympathie.

Ils ont également salué la mémoire du défunt qui a donné beaucoup au football national notamment à travers son club le MC Alger. C’est une figure emblématique qui a disparu du paysage sportif algérien.