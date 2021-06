La Jeunesse Sportive de Kabylie s’est facilement qualifiée pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, en atomisant le Coton Sport Garoua (3-0, mi-temps 3-0), en demi-finale retour, disputée dimanche soir au stade du 5-Juillet à Alger. Déjà vainqueurs à l’aller (2-1), les Canaris ont battu une nouvelle fois leur adversaire, grâce aux réalisations de Boulahia, auteur d’un doublé aux 6e et 45e+1, ainsi que Souyad, qui avait transformé un penalty à la 37e. En finale, prévue le samedi 10 juillet au stade de Cotonou (Bénin), la JSK sera opposée au Raja Casablanca 5maroc) qui a éliminé dans la même soirée les égyptiens du FC Pyramides (0-0 aller et retour, et les marocains se qualifient aux tirs au but, 5 à 4).

