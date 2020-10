L’Algérie a gagné cinq places au nouveau classement de la Fédération internationale de football (Fifa), se positionnant ainsi à la 30e position, selon l’édition du mois d’octobre publiée jeudi par l’instance sur son site officiel et qui reste dominée par la Belgique. Cette progression des « Verts » a été possible après la reprise de la compétition, suspendue depuis le mois de mars, pour les équipes africaines, en raison de la pandémie de Covid-19. Les hommes de Djamel Belmadi avaient dominé en amical le Nigeria (1-0) le 9 octobre lors du premier test-match disputé en Autriche, avant de faire match nul face au Mexique (2-2), le 13 du même mois aux Pays-Bas. Ces deux derniers adversaires des Algériens se trouvent respectivement aux 32e (-3) et 11e (inchangé) rangs. Le Zimbabwe, prochain adversaire de l’Algérie en qualifications de la CAN-2021 en novembre, est toujours scotché à la 111e position. Les deux autres concurrents des « Verts » dans le groupe H, la Zambie et le Botswana, sont logés respectivement aux 89e (-1) et 149e (-1) places. Le podium reste le même, même si l’écart se réduit entre la Belgique, première, et ses deux poursuivants, la France et le Brésil, suite à la première défaite depuis novembre 2018 des « Diables Rouges » face à l’Angleterre (4e) en Ligue des Nations. Par contre, il y a du changement dans le Top-10 mondial : l’Espagne (6e, +1) et l’Argentine (8e, +1) échangent leur position avec l’Uruguay (7e, -1) et la Croatie (9e, -1) respectivement. Un peu plus loin dans la hiérarchie, le Danemark (13e, +3), le Paraguay (35e, +5) et l’Ecosse (45e, +4) progressent, tandis que la Hongrie (47e, +5) intègre le Top-50 aux dépens de la Bosnie-Herzégovine (51e, -1). Mais la meilleure opération est à mettre à l’actif de Malte (180e, +6) qui grimpe de six échelons à la faveur de ses victoires face à Gibraltar (195e, inchangé) et à la Lettonie (142e, -5), et de son match nul face à Andorre (145e, -8). A signaler également les percées de l’Equateur (60e, +4) et du Panama (77e, +4). Le prochain classement mondial de la Fifa sera publié le 26 novembre 2020. Top-10 africain: 1. Sénégal (21e mondial) 2. Tunisie (26e) 3. Algérie (30e) 3. Nigeria (32e) 5. Maroc (39e) 6. Ghana (48e) 6. Egypte (52e) 7. Cameroun (53e) 8. Mali (56e) 9. Burkina Faso (58e). 10.RD Congo (59e) .

