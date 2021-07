Le gardien international italien Gianluigi Donnarumma , libre de tout contrat, s’est engagé officiellement avec le Paris Saint Germain jusqu’en 2026, a annoncé mercredi le club français de Ligue 1 de football sur son site officiel. L’Italien de 22 ans, qui n’a pas prolongé son contrat avec l’AC Milan, a paraphé mercredi son contrat avec le club de la capitale. Formé chez les Rossoneri, où il a été lancé en Serie A dès ses 16 ans, » Gigio » Donnarumma avait déjà bien failli quitter le club en 2017. Mais sa volonté de rester en Lombardie l’avait emporté sur les velléités de son agent Mino Raiola et il avait finalement prolongé jusqu’en 2021. Alors que le gardien était de nouveau en fin de contrat, le PSG n’a pas laissé passer sa chance de le faire signer un joueur qui a été élu meilleur joueur de l’Euro 2020 avec l’Italie. Il intégrera donc l’effectif de Mauricio Pochettino, avec lequel il pourrait faire ses premiers pas en Ligue des champions la saison prochaine, à condition de détrôner Keylor Navas, qui sort de deux années étincelantes. Le club parisien frappe un gros coup en attirant le tout frais champion d’Europe sans avoir déboursé la moindre indemnité de transfert, comme il l’a fait avec le défenseur espagnol Sergio Ramos et le milieu néerlandais Georginio Wijnaldum, en fin de contrat au Real Madrid et à Liverpool respectivement.

