L’équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20) s’est inclinée lundi face à son homologue libyenne (0-1), en match disputé au stade Hedi-Ennaifer de Tunis, pour le compte de la 3e journée du tournoi de l’Union nord-africaine (UNAF), qualificatif à la CAN-2021 en Mauritanie (14 février – 4 mars). Les Libyens ont ouvert le score grâce à un but contre son camp du défenseur algérien Bara Khalil (17e).

A l’issue de ce résultat, l’Algérie avec un seul point en trois matchs, est d’ores et déjà éliminée, alors qu’elle visait au départ l’une des deux places qualificatives pour la CAN 2021. C’est la fin du tournoi pour les juniors algériens, eux qui ne vont pas jouer lors de la 4e journée face aux Egyptiens, fixée au jeudi 24 décembre suite au retrait des Pharaons, alors qu’ils seront exempts lors de la 5e et dernière journée, prévue dimanche 27 décembre. Dans l’autre rencontre de cette troisième journée, la Tunisie et le Maroc se sont neutralisés (0-0) au stade Hamadi-Agrebi à Radés. A l’issue de la 3e journée, la Libye se hisse en tête du classement avec 6 points, devant la Tunisie (5 pts) et le Maroc (4 pts). L’Algérie ferme la marche avec un seul point seulement après le retrait de l’Egypte. Le tournoi se déroule sous forme d’un mini-championnat, au bout duquel les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale de la CAN-2021 de la catégorie en Mauritanie (14 février – 4 mars), qui verra la participation de 12 équipes.

Outre le pays organisateur, neuf pays ont déjà validé leur billet pour le rendez-vous continental. Il s’agit de la Gambie, de l’Ouganda, de la Tanzanie, du Mozambique, et la Namibie, du Ghana, du Burkina Faso, de la Centrafrique, et du Cameroun.