La sélection algérienne de football des moins de 17 ans (U17) s’est imposée lundi face à son homologue libyenne 3-2 (mi-temps : 1-1), en match disputé au stade du 5-Juillet (Alger), comptant pour la 1re journée du tournoi de l’Union nord-africaine (UNAF), qualificatif à la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021. Les libyens avaient ouvert la marque par Abdulnabi (0-1, 29′), qui a mal fermé son angle. les Verts ont égalisé grâce au défenseur d’Amiens (France), Anis Ouchouache (1-1, 38′) d’une reprise de la tête. En seconde période, les Algériens pris l’avantage par le joueur de l’Académie de la FAF, Omar Mohamed Rafik (2-1, 50′). les libyens sont revenus au score suite à une bévue du portier Hamza Boualam (2-2, 60′). Les algériens auraient reprendre l’avantage six minutes après mais Lagha Yannis Alladoum avait raté le penalty. Toutefois la pression des Verts leur a permit de marquer un troisième but par Nottebaere Djibril à 4 minutes de la fin du temps réglementaire (3-2, 86′)

Le second et dernier match du tournoi pour les Verts sera face à la Tunisie, prévu dimanche prochain. Le tournoi de l’UNAF, dont les rencontres se jouent au stade du 5-Juillet (14h30), se déroule sous forme de mini-championnat avec la participation de trois sélections : Algérie, Tunisie et Libye. Le premier se qualifiera à la phase finale de la CAN-2021 au Maroc en mars.