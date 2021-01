La sélection algérienne de football des moins de 17 ans (U17) a validé son billet pour la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 de la catégorie, grâce au match nul décroché dimanche face à la Tunisie 1 à 1 (mi-temps : 0-0), au stade du 5-Juillet d’Alger, dans le cadre de la 3e et dernière journée du tournoi de l’Union nord-africaine (UNAF). Les Verts ont ouvert la marque par Zuliani Edhy Yvan (70e) avant d’être rattrapés au score à la 90e minute de jeu par l’entremise de Youssef Snana.

Pour rappel, le tournoi de l’UNAF s’est déroulé sous forme de mini-championnat avec la participation de trois sélections : Algérie, Tunisie et Libye. Seul le premier s’est qualifié pour la prochaine CAN-2021. La dernière participation de l’Algérie à la CAN des U17 remonte à 2009, lors de l’édition disputée à domicile, qui avait vu les joueurs de l’ancien sélectionneur Athmane Ibrir atteindre la finale, perdue face à la Gambie (3-1). L’Algérie rejoint ainsi à la CAN-2021 le Maroc (pays hôte), le Nigeria, la Côte d’Ivoire, la Tanzanie, l’Ouganda, l’Afrique du Sud et la Zambie, en attendant de connaître les quatre derniers qualifiés, à l’issue des qualifications zonales. Avec cette qualification, l’équipe nationale des U17 sauve l’honneur des jeunes sélections algériennes, moins d’un mois après l’élimination des U20, lors du tournoi de l’UNAF disputé à Tunis.