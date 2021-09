Le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) a fixé les dates des différents championnats de la saison 2021-2022 dont celui de la Ligue 1 professionnel qui débutera les

22 et 23 octobre prochain, a indiqué dimanche l’instance fédérale. Les dates des différents championnats ont été fixées par le bureau exécutif de la FAF lors de sa réunion statutaire du 16 septembre 2021, précisant toutefois que ces dates restent tributaires de l’accord des pouvoirs publics et des autorités sanitaires. Quant au coup d’envoi du championnat de la Ligue 2, il a fixé pour le 26 octobre prochain.

Les dates du coup d’envoi pour la saison 2021/2022:

Ligue Une : les 22 et 23 octobre 2021

Ligue Deux : le 26 octobre 2021

Ligue Inter-régions : les 29 et 30 octobre 2021

Championnats régionaux : les 6 et 7 novembre 2021 Championnats de wilaya : les 13 et 14 novembre 2021.

