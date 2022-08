Les 3e et 4e journées des éliminatoires de de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN-2023) en Côte d’Ivoire, initialement prévues pour les 19 et 27 septembre 2022, ont été reprogrammées pour les 20 et 28 mars 2023, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF). Dans un courrier adressé à toutes les associations-membres, la CAF a exprimé la volonté de libérer la fenêtre internationale Fifa de septembre 2022 pour le déroulement des matchs amicaux internationaux et des préparatifs de la Coupe du monde 2022 au Qatar. La 5e journée des éliminatoires de la CAN-2023 se déroulera les 12 et 20 juin, alors que la 6e et dernière journée sera disputée les 4 et 12 septembre 2023, souligne l’instance africaine. Au terme de la deuxième journée des qualifications de la CAN-2023, l’Algérie caracole en tête du groupe F avec 6 points, devant le Niger (2 pts), alors que l’Ouganda et la Tanzanie ferment la marche avec un seul point. L’Algérie sera donc au rendez-vous avec la double confrontation face au Niger les 20 et 28 mars 2023, dans le cadre de la 3e et 4e journées des qualifications. n

