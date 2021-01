Le milieu international belge de Manchester City (où évolue l’international algérien, Riyad Mahrez) le Belge Kevin de Bruyne, touché aux adducteurs mercredi face à Aston Villa (2-0) en championnat d’Angleterre de football, devra s’éloigner des terrains pour 4 à 6 semaines, a annoncé vendredi l’entraîneur Pep Guardiola. « Le docteur a dû revoir le scanner ce matin et (De Bruyne) sera absent quatre à six semaines. C’est un gros coup dur. Mais il faut avancer. Je ne vais pas faire comme si personne ne savait à quel point il est important pour nous », a expliqué Guardiola aux journalistes. « Malheureusement pour lui et pour nous, il sera absent à un moment important de la saison et il faudra trouver une solution parce que tout le monde lutte dans cette situation et il va falloir s’adapter », a-t-il ajouté. Depuis le début de la saison, De Bruyne avait déjà délivré 15 passes décisives et inscrit trois buts en 23 matches toutes compétitions confondues. Deuxième de Premier League à deux longueurs de son voisin United, mais avec un match en moins, City reste sur une série impressionnante de 16 matches sans défaite, toutes compétitions confondues.

