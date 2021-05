Manchester City, où évolue l’ailier international algérien Riyad Mahrez, a remporté le titre de champion d’Angleterre 2020-2021, à la faveur de la défaite concédée par son dauphin Manchester United, à domicile face à Leicester City (1-2), en ouverture de la 36e journée de Premier league de football. Leicester City a ouvert le score par Thomas dès la 10e minute de jeu, avant que les mancuniens n’égalisent par Greenwood (15e). En seconde période, les « Foxes » ont inscrit le but de la victoire par l’entremise de Soyuncu (66e). Avec dix points d’avance, et trois matchs à disputer, Man City est assuré de remporter le 7e titre de son histoire, le 3e depuis l’arrivée à la barre technique de l’entraîneur espagnol Pep Guardiola, après ceux de 2018 et 2019. Il s’agit du troisième titre de champion d’Angleterre pour Mahrez, après une première consécration sous les couleurs de Leicester City en 2016, et un deuxième titre en 2019. Ayant déjà remporté la Coupe de la Ligue anglaise cette saison, aux dépens de Tottenham (1-0), Man City reste en lice pour remporter le triplé, puisque les « Cityzens » disputeront la finale de la Ligue des champions, le 29 mai face à Chelsea.

