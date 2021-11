L’équipe nationale de football, s’est qualifiée pour le 3e et dernier tour (barrages) de la Coupe du monde 2022 au Qatar, malgré le match nul concédé mardi face au Burkina Faso 2-2 (mi-temps: 1-1), au stade Mustapha-Tchaker de Blida, pour le compte de la 6e et dernière journée (Gr.A). L’Algérie a ouvert le score par le capitaine Riyad Mahrez (21e), avant que le Burkina Faso ne remette les pendules à l’heure par l’entremise de Zakaria Sanogo (36e). En seconde période, Feghouli, entré en cours de jeu, a inscrit le deuxième but (67e), mais le Burkina Faso a égalisé de nouveau, sur penalty par Dayo (83e). Dans l’autre match de cette poule, le Niger a dominé lundi au stade de Niamey le Djibouti (7-2). A l’issue de ce résultat, l’Algérie termine en tête avec 14 points, avec deux longueurs d’avance sur le Burkina Faso (2e, 12 points). Le Niger suit derrière à la troisième place avec 7 points, alors que le Djibouti ferme la marche avec 0 point. L’équipe nationale sera fixée sur son adversaire en barrages, le 18 décembre prochain, à l’occasion du tirage au sort prévu à Doha (Qatar), en marge de la Coupe arabe de la Fifa. La double confrontation des barrages se jouera en mars 2022. (APS)

