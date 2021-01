Les résultats du tirage au sort effectué ce vendredi au Caire pour la phase de poules de la Ligue des champions d`Afrique 2021 de football ont permis aux représentants algériens dans cette compétition de connaitre leurs prochains adversaires. Ainsi, le CR Belouizdad et le MCA évolueront respectivement dans le groupe B et D. Le Chabab, affrontera deux anciens vainqueurs de l’épreuve : TP Mazembe (RD Congo) et Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), en plus d’Al-Hilal (Soudan), De son côté, le MCA aura comme adversaires l’ES Tunis (Tunisie),le Zamalek (Egypte) et Teungueth (Sénégal) , qui a éliminé au tour précédant (2e tour préliminaire)les Marocains du Raja Casablanca (aller : 0-0, retour : 0-0, aux t.a.b : 3-1).

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. La première journée de la phase de poules aura lieu les 12 et 13 février prochain.