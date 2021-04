L’international algérien de Manchester City Riyad Mahrez, auteur du but de la victoire contre le Paris Saint Germain (2-1) mercredi soir au Parc des Princes, figure dans l’équipe type des demi-finales aller de la Ligue des champions. Le capitaine de la sélection algérienne a obtenu la note de 9, soit la meilleure marque de tous les joueurs composant le onze type de l’Union européenne de football (UEFA). A une trentaine de mètres des cages du gardien du PSG Keylor Navas, plein axe, Mahrez a inscrit le deuxième but des Citizens (71e), d’une frappe subtile qui s’est glissée entre Leandro Paredes et Presnel Kimpembe, laxistes dans le mur. Outre Mahrez, quatre autres joueurs de Manchester City figurent dans l’équipe type de l’UEFA: Ederson, Oleksandr Zinchenko, Ilkay Gündogan et Kevin De Bruyne. Les quatre demi-finalistes sont bien représentés dans l’ équipe de la semaine de Fantasy Football. L’équipe est composée des joueurs ayant décroché le plus de points au Fantasy officiel de l’UEFA Champions League. Equipe de la semaine Gardien:

Gardien de but: Ederson (Man. City) – 3 points

Défenseurs: Marquinhos (Paris) – 8 points, Eder Militao (Real Madrid) – 6 points, Antonio Rüdiger (Chelsea) – 6 points, Oleksandr Zinchenko (Man. City) – 5 points

Milieux: Riyad Mahrez (Man. City) – 9 points, Angel Di Maria (Paris) – 6 points, Ilkay Gündogan (Man. City) – 4 points, Kevin De Bruyne (Man. City) – 7 points, Christian Pulisic (Chelsea) – 6 points

Attaquant: Karim Benzema (Real Madrid) – 6 points.