Le CR Belouizdad a arraché un précieux point en déplacement face à la formation congolaise du TP Mazembe (0-0), en match comptant pour la 1ere journée du groupe B de la Ligue des champions d’Afrique de football, disputé samedi à Lubumbashi (RD Congo). Malgré l’absence de plusieurs joueurs cadres blessés tels que les milieux de terrain Housseyn Selmi et Zakaria Draoui, le représentant algérien a réussi à tenir en échec le TP Mazembe deuxième club le plus titré dans cette compétition, avec cinq couronnes. L’autre match du groupe B oppose, à partir de 17h00, les Sud-africains de Mamelodi Sundowns aux Soudanais d’Al-Hilal Omdurman. Les matchs de la 2e journée du groupe B, prévus le 23 février, mettront aux prises Al-Hilal au TP Mazembe et le CR Belouizdad au Mamelodi Sundowns.

