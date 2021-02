Le MC Alger et l’Espérance de Tunis ont fait match nul 1-1 (mi-temps : 1-0), mardi soir au stade olympique du 5-juillet, dans le cadre de la 2e journée (Gr.D) de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football. Le MCA a ouvert le score à la 27e minute grâce à Billel Bensaha, avant que l’EST n’égalise en seconde période (60e) par le joueur algérien Abderaouf Benguit. A l’issue de ce résultat, l’EST conforte sa position de leader avec 4 points, à deux longueurs d’avance sur le MCA et le Zamalek, qui comptent deux points chacun. Dans l’autre match de cette poule, la formation égyptienne du Zamalek, vice-champion d’Afrique, est allée tenir en échec un peu plus tôt dans la journée à Thiès, les Sénégalais de Teungueth FC (0-0). Lors de la 3e journée, prévue les 5 et 6 mars prochain, le MCA se rendra au Sénégal pour défier Teungueth FC, alors que l’EST recevra le Zamalek.

