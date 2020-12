Le MC Alger s’est imposé lundi soir face au club tunisien du CS Sfax 2 à 0 (mi-temps : 2-0), en match disputé au stade olympique du 5-juillet, comptant pour le 2e tour préliminaire (aller) de la Ligue des champions d’Afrique de football. Le MCA a ouvert le score à la 28′ par l’entremise de Samy Frioui, avant que le même joueur ne rajoute un autre but, 7 minutes plus tard (35′). Le score aurait pu être plus lourd si le buteur du jour n’avait pas raté un penalty en toute fin de rencontre (89′), arrêté par le portier tunisien.

Le match retour est prévu le 06 janvier prochain à Sfax.