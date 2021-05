Le représentant algérien en Ligue des champions d’Afrique de football, le CR Belouizdad a été éliminé en quarts de finale de la compétition après sa défaite devant l’ES Tunis aux tirs au but (3-2), après que le match s’est achevé sur le score de (2-0), mi-temps (0-0) en match (retour) disputé samedi au stade de Radès (Tunis). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Abderraouf Benghit (68e) et Ali Ben Romdhane (87e) pour l’EST. Lors de match aller, samedi dernière au stade 5 juillet à Alger, le CRB s’était imposé sur le score de (2-0). En demi-finales prévue les 18 et 19 juin (aller) et 26-26 juin (retour) l’EST affrontera Al-Ahly d’Egypte, qualifié aux dépens des Sud-Africains de Mamelody Sundows (2-0, 1-1).

L’autre représentant algérien en Ligue des champions d’Afrique, le MC Alger a été également éliminé en quarts de finale de la compétition après sa défaite devant son homologue marocain, le WA Casablanca par (1-0), mi-temps (0-0) en match (retour) disputé samedi au Stade Mohamed V de Casablanca. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Walid El-Korti (90e + 2) pour le WAC. Lors de match aller, joué vendredi dernier au stade 5 juillet à Alger, le MCA et le WAC s’étaient séparés sur un score de parité (1-1). En demi-finales prévues les 18-19 juin (aller) et 26-26 juin (retour), le WA Casablanca affrontera son homologue sud-africain, Kaizer Chiefs qualifié aux dépens des Tanzaniens de Simba SC (4-0, 0-3).