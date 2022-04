Le MC El Bayadh a fait un grand pas vers une accession historique en Ligue 1 de football en parvenant à s’emparer seul, des commandes du groupe Centre-Ouest de la Ligue deux de football, après à sa victoire à domicile face au CR Témouchent (2-0), qui partageait avec lui la première place avant cette 26e journée, jouée samedi. Ce succès, qui a permis aux gars du Sud-Ouest du pays de prendre une avance de trois points sur leur principal concurrent dans la course à la montée, ne signifie toutefois pas que le MCEB a déjà assuré sa place parmi l’élite, a prévenu son entraineur, Abdelhakem Benslimane. «Certes, c’est une victoire importante dans la course à l’accession. On va bien la savourer, mais on doit aussi vite se remettre au travail pour préparer la suite du championnat, car rien n’est encore acquis», a déclaré le coach sur la page officielle du club. Le MCEB, qui a accédé cette saison en Ligue 2, est en train de réussir un vrai parcours de champion. Sa dernière défaite remonte à la 11e journée, jouée le 31 décembre 2021, face à son adversaire de samedi (1-0), pour le compte de la phase aller. «Nous avons encore une fois prouvé que nous méritons amplement notre première place. Nous méritons aussi d’accéder, même si nous sommes censés rester sur nos gardes en vue de la suite du parcours, à commencer par un prochain déplacement difficile à Tiaret», a ajouté l’entraineur du MCEB qui tient absolument à réaliser le «rêve de toute une région». Outre leur déplacement à Tiaret, les poulains de Benslimane rendront également visite à l’ES Ben Aknoun (29e journée), alors qu’ils auront à accueillir le CRB Aïn Ouessara (28e journée) et le MC Saïda lors de la 30e et dernière étape du championnat.

