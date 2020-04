Le Groupe Serport, nouvel actionnaire majoritaire de l’USM Alger, a désigné jeudi les nouveaux membres du nouveau Conseil d’administration (CA), au cours de l’assemblée générale tenue au siège de la société à Hydra (Alger), a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook. Présidé par le P-dg de Serport Achour Djelloul, le Conseil d’administration est composé de Kamel Hassina, Réda Amrani, le professeur Taleb Oussedik, le Dr Nacer Chareb, et le représentant du groupe Serport Abdelhak Boussbiaâ, précise la même source. Le Club sportif amateur (CSA), qui détient 4% des actions, est représenté par Said Allik et Rabah Allam, alors que Boualem Chendri a été désigné en tant que représentant des autres actionnaires, dont l’apport est minime (1%). A l’issue des travaux de l’assemblée générale, le nouveau Conseil d’administration a tenu sa première réunion sous la présidence de Achour Djelloul, au cours de laquelle plusieurs points ont été abordés : » la politique générale de la société, le nouveau directeur sportif, l’administration générale, le mode de gestion adopté, ainsi que la réalisation du projet sportif de la société USM Alger « , conclut le communiqué.

Articles similaires