La JS Saoura a perdu son match, disputé mercredi en déplacement face au Paradou AC, sur tapis vert (3-0) et s’est vu défalquer trois points par pénalité pour avoir incorporé le joueur Oussama Meddahi alors qu’il était sous le coup d’une suspension, a annoncé jeudi soir la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. « Les réserves formulées par l’équipe du Paradou AC contre l’équipe de la JS Saoura ont été acceptées par la commission de discipline. Du coup, il a été décidé match perdu par pénalité à l’équipe JSS pour attribuer le gain au Paradou AC qui marque (3-0), en plus d’une défalcation de trois points à l’équipe de JS Saoura », a indiqué la LFP dans un communiqué. Le joueur incriminé, qui a reçu quatre cartons jaunes avant cette rencontre, remportée sur le terrain par la JSS (2-1) au stade de Dar El-Beïda (Alger) dans le cadre de la 18e journée du championnat de Ligue 1, a écopé de quatre matchs de suspension ferme en sus de la sanction initiale : un match ferme, précise la même source. De son côté, le secrétaire général de la JS Saoura, Zine Hamadi, s’est vu infliger un mois de suspension ferme, plus 300.000 dinars d’amende pour le club du sud. Du coup, la JSS perd sa position de leader et dégringole à la 4e place au classement avec 29 points, alors que le MC Oran se hisse en tête avec 32 points, à la veille de la 19e et dernière journée de la phase aller, prévue samedi et dimanche.

