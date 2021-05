La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a infligé une défalcation de trois points au RC Relizane, pour avoir aligné un joueur sous le coup d’une suspension, lors de la réception de l’ES Sétif (2-2), dans le cadre du championnat de Ligue 1, a annoncé la LFP jeudi soir dans un communiqué. Après « vérification « approfondie, la commission de discipline a estimé que le joueur Koulkheir Younes a bel et bien reçu quatre 4 avertissements. « Après l’audition du secrétaire général du club RCR, il a reconnu avoir aligné un joueur suspendu par erreur ». Concernant les réserves formulées contre l’autre joueur du RCR Gherbi Sabri, la commission de discipline a confirmé qu’il a « cumulé 4 avertissements au cours des rencontres jouées dans la catégorie séniore du championnat, Conformément à l’article 43 du code disciplinaire, ce joueur a déjà purgé la suspension automatique pour un match ferme lors de la rencontre du 1/8 de finale de la coupe de la ligue RCR-MCO du 30 avril 2021« . Outre la défalcation de trois points, la commission de discipline de la LFP a également annulé le résultat du match, tout en le déclarant perdu pour le RCR (3-0) sans attribuer le gain à l’équipe ESS. Le joueur Koulkheir Younes a écopé quant à lui de quatre matchs de suspension ferme, en sus de la sanction initiale un match ferme. De son côté, le secrétaire général du RCR Djawed Bouabdallah s’est vu infliger un mois de suspension ferme (interdiction du terrain et des vestiaires), plus 300.000 DA d’amende pour le club.

Dans l’autre affaire traitée concernant cette rencontre, « la commission a considéré que le club ESS n’a pas respecté l’obligation de présenter des résultats tests Covid-19 moins de 72 heures du coup d’envoi de la rencontre, donc l’équipe ESS a joué le match sans se soumettre à des tests PCR/ antigénique ce qui constitue une infraction grave« . « Cette manière d’agir est considérée comme une négligence très grave et porte atteinte à la santé de l’ensemble des personnes participants à l’organisation et au déroulement de la rencontre« , précise la LFP. La commission de discipline a pris la décision d’annuler le résultat du match, tout le déclarant perdu pour l’Entente (2-0), sans attribuer le gain à l’équipe RCR, plus 1.000.000 dinars d’amande pour le l’ESS. De son côté, le manager Covid-19 de ladite rencontre Louled Abdelkrim, a écopé d’un an de suspension ferme de toute activité en relation avec le football à partir du 20 mai 2021.