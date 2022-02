Le montant des dettes du RC Relizane envers la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) relevant de la Fédération algérienne de football est estimé à près de 230 millions de DA, poussant la FAF à interdire à l’équipe d’effectuer des recrutements pendant le mercato d’hiver, a-t-on appris mardi auprès de la direction du club de Ligue 1. L’annonce par la FAF de cette décision, qui concerne aussi pas moins de dix autres clubs de l’élite, a coïncidé avec une nouvelle grève des joueurs de la formation de l’Ouest du pays qu’ils ont entamée lundi, pour exiger la régularisation de leur situation financière, et aussi pour dénoncer ce qu’ils ont qualifié «l’absence totale des dirigeants». L’un des «cadres» de l’équipe, Sofiane Balegh, a déclaré à l’APS à ce propos : «Je regrette vraiment de parler de choses qui sont censées ne pas se passer dans une équipe qui active en première division, comme l’absence d’eau lors du match précédent contre le RC Arbaâ, ce qui nous a obligé nous les joueurs à l’acheter». Le «Rapid», revenu en Ligue 1 lors de la saison 2020-2021, est sans entraîneur depuis près d’un mois après la démission de Liamine Bougherara, alors que sa situation sur le plan administratif est toujours entouré du flou, malgré l’arrivée d’un nouvel actionnaire dans la société sportive du club après avoir acheté plus de 30% de ses actions. Et au vu de l’attitude de la direction du club, qui se contente jusque-là de lancer des promesses, a encore ajouté Sofiane Balegh, les joueurs ont décidé d’entamer une nouvelle grève quelques jours seulement avant d’accueillir le NC Magra, un concurrent direct dans la course au maintien, pour le compte de la 17e et dernière journée de la phase retour. Ce serait la deuxième rencontre que les seniors du RCR pourraient bouder, après avoir boycotté, en début de saison, le match en déplacement face à la JS Saoura, que leur équipe a perdu (6-0) après avoir aligné un effectif de la réserve, rappelle-t-on. A l’issue de la précédente journée, qui a vu les «Vert et Blanc» laisser des plumes sur le terrain du RC Arbaâ (2-1), le RCR a reculé à la 17e et avant dernière place au classement avec 13 points et deux matchs en retard.(APS)

Articles similaires