L’ES Sétif, large vainqueur mardi à domicile face à l’AS Aïn M’lila (4-0), s’est emparée provisoirement de la tête du classement de Ligue 1 de football, tandis que le MC Alger a réussi à mettre fin à huit matchs sans victoire en dominant l’ASO Chlef (2-0), à l’occasion de la mise à jour de la compétition. L’Entente n’a pas raté l’occasion de prendre les commandes, en dominant aisément l’ASAM, grâce notamment à son jeune attaquant Mohamed Amine Amoura, auteur d’un doublé. Le natif de Jijel atteint la barre de 9 buts et revient à un but de l’actuel meilleur goleador de la JS Saoura Billel Messaoudi qui compte 10 réalisations. Avec deux matchs en retard à disputer, l’ESS compte désormais trois points d’avance sur ses poursuivants directs la JS Saoura et le MC Oran. De son côté, l’ASAM fait de surplace et enchaîne un troisième match de suite sans victoire. Le MC Alger a enfin renoué avec la victoire, en battant au stade du 5-juillet l’ASO Chlef (2-0), grâce à deux réalisations signés Frioui (3e) et Belkhir (29e) sur penalty. Ce dernier est considéré comme l’homme le plus en forme côté «Doyen», quelques jours après son doublé marqué lors du derby face à l’USM Alger (2-2). Un succès qui met fin à plus de deux mois de disette pour le «Doyen» en championnat, puisque la dernière victoire du Mouloudia en Ligue 1 remontait au 16 janvier dernier en déplacement face à l’ES Sétif (1-0). Les joueurs de l’entraîneur Abdelkader Amrani pourront désormais préparer sereinement la réception des Egyptiens du Zamalek, samedi (20h00), pour le compte de la 5e journée (Gr.D) de la Ligue des champions. Un petit point suffira aux Algérois pour composter leur ticket pour les quarts de finale. En revanche, il s’agit de la deuxième défaite de suite pour le Chélifiens, après celle concédée mercredi dernier à la maison face au CR Belouizdad (3-1). Enfin, la JS Kabylie, grâce à un but de Malik Raiah (18e), s’est rachetée en s’imposant difficilement à Tizi-Ouzou face au RC Relizane (1-0), elle qui restait sur deux faux pas de suite, concédés à domicile face au Paradou AC (1-1) et au CS Constantine (0-1). La Ligue de football professionnel (LFP) aura encore à programmer dix autres matchs de mise à jour, d’ici au début de la phase retour du championnat. (APS)

Articles similaires