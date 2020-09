La direction du MC Oran (Ligue 1 algérienne de football), n’a pas encore tranché sur le terrain de domiciliation pour la saison 2020-2021, laissant planer le doute entre les stades du Chahid Ahmed-Zabana et celui de Habib-Bouakeul. «Nous n’avons pas encore tranché sur le stade de domiciliation, entre les enceintes de Zabana ou Bouakeul. Nous allons étudier cette question en inspectant les deux enceintes, prenant en considération notamment le protocole sanitaire qui sera appliqué dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19)», a indiqué vendredi le président du Conseil d’administration du MCO Tayeb Mehiaoui, sur les ondes de la radio nationale. Le stade Chahid Ahmed Zabana a bénéficié d’un projet de réhabilitation et de modernisation en prévision des Jeux méditerranéens (JM) prévus dans cette ville en 2022. Ces opérations consisteront en l’installation de portiques électroniques et d’un écran géant, la rénovation des vestiaires, la réalisation d’une salle VIP et d’un centre de presse. «Nous aurions aimé être domicilié au nouveau stade d’Oran, mais ce dernier est réservé pour abriter épreuves des JM 2022. J’espère qu’il sera mis à notre disposition à l’avenir», a-t-il ajouté. Par ailleurs, le président du CA a annoncé la couleur en affirmant que le MCO abordera la prochaine saison, dont le coup d’envoi n’a pas encore été arrêté, avec l’intention de jouer les premiers rôles. «Notre ambition est de jouer les premiers rôles et viser le podium, dans l’objectif de prendre part à une compétition continentale», a-t-il conclu. Pour rappel, la direction du MCO a confié la barre technique à l’entraîneur français Bernard Casoni, en remplacement de Bachir Mecheri. L’ancien coach du «Doyen» s’est engagé pour une saison. En matière de recrutement, le club phare de l’Ouest a assuré jusque-là l’arrivée de cinq joueurs : le milieu offensif Chérif Siam (ex-AS Aïn M’lila), le gardien de but Houssam Lamine (ex-CS Constantine), les deux attaquants Adel Khettab (ex-WA Boufarik) et Hicham Nekkache (MC Alger), ainsi que le défenseur Mohamed Naâmani (ex-Al Fath/ Arabie saoudite).

