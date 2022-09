La JS Kabylie, lanterne rouge du championnat de Ligue 1 de football, a décidé mercredi de se séparer de son entraineur belge José Riga, au lendemain de la défaite essuyée face à l’USM Alger (1-0) mardi au stade de Dar El-Beida en match comptant pour la 3e journée de compétition. Sous la conduite du technicien belge, les vice-champions d’Algérie ont concédé trois défaites consécutives en autant de matchs sans inscrire le moindre but. Une entame de saison calamiteuse pour les Canaris . En attendant la nomination d’un nouvel entraineurs, c’est le coach adjoint qui va assurer l’intérim à commencer par la rencontre aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF contre les Sénégalais de Casamance SC prévue dimanche 11 septembre à 18h00 à Thies. Agé de 64 ans, le coach belge avait remplacé Amar Souayah, l’ex-coach de l’équipe première, et dont la mission a pris fin en même temps que l’exercice écoulé. José Riga est un ancien footballeur belge, reconverti comme entraîneur.

Il a dirigé plusieurs clubs en Belgique, dont le Standard de Liège, avant de monnayer son talent à l’étranger, notamment au Qatar, où il fut membre de l’Aspire Academy (Centre de formation) en 2012. Il a exercé également en Angleterre et en Italie, où il a fait partie du staff de Filipo Galli au Milan AC. Avec son compatriote Michel Bruyninckx, José Riga avait été engagé cette saison par la JSK pour «améliorer les techniques et concepts d’entraînement des joueurs, notamment avec sa méthode Cogitraining». n

