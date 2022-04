Le MC Oran poursuit son ascension en parvenant à enchaîner son sixième match de suite sans défaite après un nul ramené du terrain du HB Chelghoum Laïd, un concurrent direct dans la bataille du maintien en Ligue 1 de football, samedi pour le compte de la 27e journée du championnat.

Contre le HBCL, le MCO a réalisé sa quatrième performance de rang en déplacement. Auparavant, cette équipe avait réalisé deux nuls à Larbaâ et Biskra et une victoire à Sétif, ce qui lui a permis de sortir la tête de l’eau en bas du classement, mais sans pour autant qu’elle soit définitivement assurée de son maintien parmi l’élite. En effet, les «Hamraoua», qui pointent à la 12e place au classement, n’ont que quatre unités d’avance sur le premier club non relégable, à savoir, l’O Médéa (15e, 28 pts), mais disposent encore d’un match en moins qu’ils vont livrer prochainement à domicile contre la JS Saoura. L’entraineur Abdelkader Amrani, qui a pris les destinées techniques de la formation phare de la capitale de l’Ouest au tout début de la phase retour, s’est dit d’ailleurs conscient de la difficulté de la tâche qui attend encore ses capés, malgré leur net redressement depuis quelques matchs. « Il nous reste encore huit rencontres très difficiles que nous sommes tenus de bien négocier. Il se trouve que l’enjeu sera de taille pour tous les adversaires que nous allons affronter, aussi bien à domicile qu’à l’extérieur. En effet, à Oran, nous aurons à accueillir des équipes jouant les premiers rôles, et en déplacement nous aurons affaire à celles luttant pour son maintien», explique Amrani, troisième coach à défiler à la barre technique du MCO cette saison après Azeddine Aït Djoudi et Moez Bouakaz. Les deux prochains matchs des gars d’El-Bahia, qui n’ont perdu qu’une seule fois depuis le début de la phase retour (face à l’O Médéa à Oran 1-0), risquent d’être un tournant dans leur avenir parmi l’élite, vu qu’ils auront à accueillir la JS Kabylie, dans le cadre de la 28e journée, et la JS Saoura, en mise à jour du championnat. Deux matchs de suite au stade Ahmed-Zabana sur lesquels tout le monde à Oran table pour avoir une mention complète à même de permettre aux protégés d’Amrani de s’extirper définitivement de la zone des relégables.

(APS)