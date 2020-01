Le milieu de terrain offensif de la JSM Béjaïa (Ligue 2), Fouad Ghanem, s’est engagé pour trois saisons avec le CR Belouizdad, a annoncé mardi l’actuel leader de la Ligue 1 de football. Ghanem (22 ans) devient la troisième et dernière recrue hivernale du Chabab après l’attaquant Mohamed Amine Souibaâh (ex-ES Sétif) et le milieu de terrain Taoufik Zerara (ex-CA Bordj Bou Arréridj) qui se sont engagés pour un bail de deux saisons. Sous la conduite du nouvel entraîneur français Franck Dumas, le CRB se trouve actuellement en Tunisie pour un stage hivernal de dix jours. Les coéquipiers d’Amir Sayoud affrontent ce mardi en amical le CS Sfaxien (Ligue 1/Tunisie). Le CRB, détenteur du titre honorifique de champion d’hiver, reste sur une qualification pour les 1/8 de finale de la Coupe d’Algérie en déplacement face à l’Olympique Médéa (1-0). Outre la démission de l’entraîneur Abdelkader Amrani, parti rejoindre le club marocain de Difaâ Hassani El-Jadidi, le CRB a enregistré également un remaniement au sein de sa direction avec l’arrivée de Taoufik Kourichi en tant que nouveau président du pôle de performance et porte-parole du club, en remplacement de Saïd Allik.

